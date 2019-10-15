Актриса Дженнифер Энистон завела страницу в соцсети Instagram и опубликовала селфи с актерами сериала "Друзья".

Дженнифер Энистон опубликовала первый пост в Instagram и он о "Друзьях" Getty images

Известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон впервые создала аккаунт в Instagram. Первая публикация на странице звезды, которая появилась во вторник, 15 октября, взбудоражила Сеть. И меньше чем за сутки собрала 8 миллионов лайков. А все потому, что артистка показала долгожданное воссоединение актеров сериала “Друзья“.

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Так, в своем профиле Энистон разместила редкое фото с исполнителями главных ролей популярного ситкома. На селфи видны Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и сама Дженнифер Энистон.

“Теперь мы ДРУЗЬЯ еще и в Инстаграме. Привет, Инстаграм!“, − подписала кадр актриса.

Напомним, ранее Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие “Друзей“.

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