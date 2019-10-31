Дженнифер Энистон показала, как выглядела в 17 лет: фото

Актриса поделилась архивным фото в социальной сети.

Дженнифер Энистон показала, как выглядела в 17 лет ivona.bigmir.net

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Дженнифер Энистон, которая в прямом эфире поцеловалась с Эллен Дедженерес, показала, как выглядела в 17 лет. Архивное фото звезда сериала “Друзья“ разместила на своей странице в Инстаграм.

В кадре Энистон запечатлена вместе с подругой на улицах Нью-Йорка в Хэллоуин. На Дженнифер каноничный ведьминский костюм с остроконечной шляпой.

35 лет дружбы, - подписала снимок звезда.

Напомним, что ранее Дженнифер Энистон намекнула на новый проект с актерами сериала “Друзья“.

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