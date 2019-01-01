Лилия Ребрик трогательно поздравила супруга с днем рождения

Ведущая Лилия Ребрик поделилась новым фото с мужем Андреем Диким.

Сегодня, 12 декабря, отмечает день рождения украинский хореограф Андрей Дикий. Сегодня мужу популярной ведущей и актрисы Лилии Ребрик исполняется 41 год.

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По случаю праздника звездная супруга Дикого поделилась новым фото с именинником. На снимке Лилия и Андрей в белых нарядах нежно обнимаются. В описании к свежему кадру Ребрик призналась в безграничной любви к мужу.

“З прекрасним народженням, мій @andrii_dykyi! Люблю безмежно Тебе. Все, що відчуваю- скажу в твоїх обіймах........ Слів точно не вистачить“, - написала ведущая.

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