"Кайфуют друг от друга": Лилия Ребрик с мужем взорвали Сеть зажигательным танцем

Ведущая Лилия Ребрик показала виде со съемок нового сериала от "Дизель Шоу".

Известная украинская актриса и ведущая утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик похвасталась новым достижением супруга, хореографа Андрея Дикого.

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Так, на своей странице в Instagram артистка рассказала подписчикам, что Андрей дебютировал на телевидении. Он вместе с Лилией снялся во втором сезоне сериала “Папаньки“.

Также Ребрик опубликовала новое видео со съемок. На нем телезвезда вместе со своим супругом исполняют танец ча-ча-ча.

“Ловіть порцію “ча-чі“ зранку, з побажаннями гарного дня від #дикасімейка. Це все зйомки для “Папаньок“ @dizelstudio. @andrii_dykyi, з дебютом! В тобі пропадає акторище!!!“, - написала ведущая.

Поклонники в очередной раз отметили, что Лилия и Андрей – прекрасная и талантливая пара.

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“Красавцы, все таки когда партнёр - любимый, танцы получаются очень эмоциональные“, “Потішили. Будьте щасливі. Запальна ча-ча. Просто піднімає настрій, як чача“, “Як же це гарно! Ви чудова і дуже талановита пара“, “Вы не просто танцуете, вы кайфуете друг от друга - это просто класс. Молодцы, так держать“, “Лилечка, я вами восхищаюсь. Вы прекрасная пара, у которых звучит музыка в каждом движении. А также от вас исходит лучезарный свет. Мира, добра вашей семье“, “Лілія чому Ви не приймаєте участь у “ Танці з зірками“??? Переконана, що Ви стали б переможцем“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала редкое фото с мамой и сестрой.