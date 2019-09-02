Лилия Ребрик показала, как выглядела в детстве - фото

Ведущая показала свое фото и фото дочки в одном возрасте.

Популярная украинская телеведущая, актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик умилила подписчиков новой публикацией в Сети. Звезда показала, какой была в детстве.

Читай также: Редкое фото: Лилия Ребрик показала младшую сестру Юлиану

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала коллаж из двух снимков. На первом архивном фото 7-летняя Лилия позирует в школьной форме. А на втором снимке можно увидеть старшую дочь Ребрик 7-летнюю Диану, которая вчера пошла во второй класс.

Лилия решила сравнить себя и дочку в том же возрасте. И в описании к коллажу звезда поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они.

“На цьому фото нам з Діаною по сім рочків. М-да... Модні - не те слово. Кожна по-своєму! Схожі?)))“, - написала Лилия Ребрик.

Многие поклонники ведущей отметили, что 7-летняя Диана больше похожа на папу, хореографа Андрея Дикого.

Читай также: В купальнике и на каблуках: Лилия Ребрик похвасталась жарким фотосетом

“Диана папина доця. От Полина подрастёт и будет ваша точная копия“, “Нужно ещё фото Андрея в семь лет, ох сравним тогда“, “Нет не похожи!!! Диана похожа на папу, а вот Поля на Вас“, “Папина Доця, на него очень похожа!“, “Обидві гарні! Ліля ви на цьому фото на тата свого дуже схожі, а Діана ваша, дуже на вашу маму (це мені так)“, “Нет, она похожа очень на вас сейчас, в детстве не вижу сходств явных“, “Не схожi)))Але обидвi красунi))“, “Папина доця!!!“, “Красотульки)) але Ви - це Поля!“, - пишут в комментариях.

Ранее Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем.