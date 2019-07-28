Редкое фото: Лилия Ребрик показала маму и сестру
Известная украинская телеведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик часто публикует семейные фото с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочерьми - 6-летней Дианой и годовалой Полиной.
Читай также: Лилия Ребрик в прямом эфире дала пощечину Ахтему Сеитаблаеву - видео
Но фотографии с другими родственниками - большая редкость для профиля артистки в Instagram. Дело в том, что Лилия сейчас живет и работает в Киеве, а ее родители - в Черновцах.
Но на днях ведущая сделала исключение и опубликовала снимок, на котором позирует с мамой Верой и сестрой Ульяной. В подписи к фото телезвезда поздравила маму с юбилеем.
На снимке Лилия запечатлена в платье с разноцветными пайетками. Мама ведущей была одета в белую футболку с принтом, а сестра - в черном платье с оголенными плечами.
“Мамулічку нашу з Днем народження!!! З ювілеєм! Будь з нами якомога довше і продовжуй вчити нас!!! Люблю тебе!“ - написала Ребрик.
Напомним, ранее Лилия Ребрик вместе с мужем провела прямой эфир “Ранку з Україною“.
Полная версия правил