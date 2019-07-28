Редкое фото: Лилия Ребрик показала маму и сестру

Телеведущая Лилия Ребрик поздравила маму с юбилеем и опубликовала редкий семейный снимок.

Известная украинская телеведущая и актриса, звезда утреннего шоу “Ранок з Україною“ Лилия Ребрик часто публикует семейные фото с мужем, хореографом Андреем Диким и двумя дочерьми - 6-летней Дианой и годовалой Полиной.

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Но фотографии с другими родственниками - большая редкость для профиля артистки в Instagram. Дело в том, что Лилия сейчас живет и работает в Киеве, а ее родители - в Черновцах.

Но на днях ведущая сделала исключение и опубликовала снимок, на котором позирует с мамой Верой и сестрой Ульяной. В подписи к фото телезвезда поздравила маму с юбилеем.

На снимке Лилия запечатлена в платье с разноцветными пайетками. Мама ведущей была одета в белую футболку с принтом, а сестра - в черном платье с оголенными плечами.

“Мамулічку нашу з Днем народження!!! З ювілеєм! Будь з нами якомога довше і продовжуй вчити нас!!! Люблю тебе!“ - написала Ребрик.

Напомним, ранее Лилия Ребрик вместе с мужем провела прямой эфир “Ранку з Україною“.