"Такая горячая женщина": Лилия Ребрик похвасталась новым образом

Актриса Лилия Ребрик показала фото со съемок второго сезона сериала "Папаньки".

Известная украинская ведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик удивила поклонников неожиданным образом. Звезда показала новый кадр со съемок сериала “Папаньки 2“, где она играет Свету.

Читай также: Лилия Ребрик показала, как выглядела в детстве - фото

Так, на своей странице в Instagram 38-летняя артистка опубликовала селфи, на котором она запечатлена в пикантном наряде. Лилия позирует в черном платье с глубоким декольте, стразами и пышным розовым шлейфом.

Образ соблазнительной героини сериала дополняют сетчатые колготки и массивные серьги. Кроме Лилии в кадре на заднем фоне появились работники съемочной группы.

“Другий сезон “Папаньок“ @dizelstudio обіцяє бути яскравим!!!. Моя Свєтка сьогодні така гаряча жінка“, - шуточно подписала фото Лилия Ребрик.

Ранее Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем.