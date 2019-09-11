"Такая горячая женщина": Лилия Ребрик похвасталась новым образом
Известная украинская ведущая и актриса театра и кино Лилия Ребрик удивила поклонников неожиданным образом. Звезда показала новый кадр со съемок сериала “Папаньки 2“, где она играет Свету.
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Так, на своей странице в Instagram 38-летняя артистка опубликовала селфи, на котором она запечатлена в пикантном наряде. Лилия позирует в черном платье с глубоким декольте, стразами и пышным розовым шлейфом.
Образ соблазнительной героини сериала дополняют сетчатые колготки и массивные серьги. Кроме Лилии в кадре на заднем фоне появились работники съемочной группы.
“Другий сезон “Папаньок“ @dizelstudio обіцяє бути яскравим!!!. Моя Свєтка сьогодні така гаряча жінка“, - шуточно подписала фото Лилия Ребрик.
Ранее Лилия Ребрик и Андрей Дикий взорвали сеть зажигательным танцем.
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