Как всегда, стильная: Елена Зеленская посетила Украинский женский конгресс

Первая леди Украины продемонстрировала стильный образ на на открытии Украинского женского конгресса в Киеве.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская приняла участие в открытии двухдневного Украинского женского конгресса, который пройдет в Киеве 10 и 11 декабря.

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Во время своего выступления на мероприятии первая леди заявила, что инициирует присоединение Украины к “Партнерству Биарриц“, которое было основано лидерами стран G7 для создания условий гендерного равенства.

Отметим, что на конгресс Елена Зеленская пришла в стильном наряде. Перед камерами супруга президента появилась в брючном костюме синего цвета с укороченными штанами. Свой образ она дополнила белой рубашкой с воротником и синими туфлями.

facebook.com/womenua.today

facebook.com/womenua.today

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Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки Vogue.

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