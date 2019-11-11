Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки Vogue - фото

Супруга Владимира Зеленского впервые появилась на обложке украинского Vogue.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди страны Елена Зеленская впервые украсила обложку всемирно известного глянца. Она стала героиней декабрьского номера журнала Vogue Ukraine. Об этом сообщается на официальной странице глянца в Instagram.

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Так, в аккаунте издания были представлены три версии обложки с Зеленской. На первом черно-белом фото Елена запечатлена в темной рубашке и черном пальто. На втором снимке первая леди Украины позирует в стильном и деловом наряде. Она одета в удлиненный серый пиджак и длинную юбку красного цвета.

Елена Зеленская на обложке Voque скриншот

Елена Зеленская на обложке Voque скриншот

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Еще на одной фотографии Елена запечатлена в компании своего супруга Владимира Зеленского, сына Кирилла и дочери Александры. Звездное семейство позировало к камере спиной. Отметим, что автором фотосессии стал голландский фотограф Пол Беллаарт.

Елена Зеленская на обложке Voque скриншот

Напомним, ранее в посольстве Японии прокомментировали желтое платье Елены Зеленской.

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