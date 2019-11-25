Скромно и стильно: Первая леди появилась на публике в сдержанном образе
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Первая леди Украины Елена Зеленская привлекает много внимания общественности - в частности своими стильными нарядами. Каждое появление Елены на публике неизменно заканчивается обсуждением ее аутфита. Не стал исключением и визит Зеленской на выставку “16 дней против гендерного насилия“, которая проходила в Киеве. Соответствующие снимки были опубликованы изданием “РБК-Украина“. Елена Зеленская позировала фотографам в сдержанном образе в спокойных тонах.
Так, первая леди была одета в черные узкие брюки и темный свитер с высокой горловиной. Поверх свитера Зеленская надела объемный пиджак в мелкую клетку, на который была приколота оранжевая ленточка. Образ дополнили туфли на низком ходу.
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Из украшений первая леди надела только мелкие серьги.
Прическа жены президента также отличалась стильной скромностью - волосы первой леди были заплетены в колосок с несколькими выбивающимися прядями. А макияж был близок к натуральному.
Ранее мы писали, что в посольстве Японии прокомментировали наряд Елены Зеленской.
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