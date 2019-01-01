Алла Костромичева похвасталась фигурой в купальнике: жаркие фото
Известная украинская модель, ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ и основательница агентства KModels Алла Костромичева взбудоражила Сеть новой публикацией.
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На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько кадров с фотосессии на курорте Памуккале в Турции. На снимках модель позирует в черном купальнике на фоне огромного камня. Ее длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж. На первом фото Алла запечатлена в полный рост, а на втором - немного ближе к камере.
“Пока девочки позировали в шубах, я позировала без)) вот такая рассветно-закатная ситуация. Благо гроза всех туристов распугала...“, - подписала Костромичева.
Напомним, ранее супермодель Алла Костромичева показала “голое“ фото в ванной.
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