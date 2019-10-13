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Супермодель Алла Костромичева показала "голое" фото в ванной

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Ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева показала пикантное фото.
Супермодель Алла Костромичева показала "голое" фото в ванной
Супермодель Алла Костромичева показала "голое" фото в ванной
instagram.com/alla

Украинская супермодель, основательница агентства KModels и ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева поделилась в соцсети очередным откровенным снимком.

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Так, на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала кадр, на котором она запечатлена совсем без одежды. На пикантном фото модель лежит в ванной голая. 

На свежем снимке Костромичева позирует с легким макияжем. Свои волосы она собрала в пучек. 

“Идеальное воскресение“, - подписала фото Алла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальное воскресение. Perfect Sunday.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

Напомним, ранее украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы.

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Теги: Алла Костромичева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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