Супермодель Алла Костромичева показала "голое" фото в ванной

Ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева показала пикантное фото.

Украинская супермодель, основательница агентства KModels и ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева поделилась в соцсети очередным откровенным снимком.

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Так, на своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала кадр, на котором она запечатлена совсем без одежды. На пикантном фото модель лежит в ванной голая.

На свежем снимке Костромичева позирует с легким макияжем. Свои волосы она собрала в пучек.

“Идеальное воскресение“, - подписала фото Алла.