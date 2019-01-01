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Украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы

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Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" показала, как выглядит ее мама.
Украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы
Украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы
instagram.com/alla

Всемирно известная украинская супермодель, основатель агентства KModels и ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева поделилась с поклонниками редкой фотографией в соцсети.

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Звезда решила показать подписчикам свою маму. Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 33-летняя знаменитость опубликовала снимок, который был сделан во время семейного обеда.

На фото мама модели запечатлена в черном платье с цветочным принтом. Женщина сидит за столом одного из роскошных заведений. Судя по других Stories Костромичевой, она с мамой посетила Versace Villa.

Мама Аллы Костромичевой
Мама Аллы Костромичевой
Скриншот

Напомним, ранее Алла Костромичева похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

 

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Теги: Алла Костромичева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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