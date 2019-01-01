Украинская модель Алла Костромичева показала редкое фото мамы

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" показала, как выглядит ее мама.

Всемирно известная украинская супермодель, основатель агентства KModels и ведущая проекта “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева поделилась с поклонниками редкой фотографией в соцсети.

Читай также: Украинки покоряют мир красотой: 10 самых успешных отечественных топ-моделей

Звезда решила показать подписчикам свою маму. Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories 33-летняя знаменитость опубликовала снимок, который был сделан во время семейного обеда.

На фото мама модели запечатлена в черном платье с цветочным принтом. Женщина сидит за столом одного из роскошных заведений. Судя по других Stories Костромичевой, она с мамой посетила Versace Villa.

Мама Аллы Костромичевой Скриншот

Напомним, ранее Алла Костромичева похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.