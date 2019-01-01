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"Путешествие в детство": Алла Костромичева посетила Деревню Санты

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Ведущая шоу “Топ-модель по-украински" побывала в поселке Норт-Поул в США.
"Путешествие в детство": Алла Костромичева посетила Деревню Санты
"Путешествие в детство": Алла Костромичева посетила Деревню Санты
instagram.com/alla

Известная украинская модель, ведущая шоу “Топ-модель по-украински“ и основательница агентства KModels Алла Костромичева очаровала Сеть зимним фото. Звезда посетила Деревню Санты.

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На своей странице в Instagram в разделе Stories знаменитость сообщила, что прогулялась по Норт-Поулу в штате Нью-Йорк, название которого переводится как “Северный полюс“. В поселке Алла побывала на экскурсии в парк развлечений “Мастерская Санта-Клауса“.

Во время путешествия модель устроила небольшую фотосессию и опубликовала первый кадр. Так, на снимке Костромичева позирует в теплом свитере персикового оттенка и шапке такого же цвета. Волшебства снимку добавляет снег и старинный домик на заднем фоне. На фото Алла выглядит счастливой.

“Деревня Санты - это путешествие в детство. Ждете волшебства?“, - подписала снимок Костромичева.

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Напомним, ранее супермодель Алла Костромичева показала “голое“ фото в ванной.

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Теги: Алла Костромичева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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