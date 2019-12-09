Слава Каминская рассказала, что ее преследует фанат

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует.

Известная украинская исполнительница, участница группы “ВИА Гра“ Слава Каминская попала в ужасную ситуацию. Артистка сообщила в Instagram, что ее долгое время преследует один из фанатов.

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По словам звезды, этот мужчина пишет ей в соцсетях ездит за ней по концертам и поджидает под домом. Кроме того, мужчина утверждает, что является отцом сына Славы Леона.

Каминской удалось сфотографировать преследователя. В описании к кадру звезда попросила у пользователей Сети совета, как с бороться с таким человеком. А также призналась, что подала заявление в правоохранительные органы еще летом. Однако представители закона не предприняли какие-то меры.

“Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует???? Почему по нашему законодательству нельзя предпринять какие-то меры до тех пор, пока он ничего не сделает мне или моим детям. Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам , караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове только ему одному известно . Он достаёт меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь , которую на голову не напялишь. Сегодня , когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий , этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает , что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребёнок какого-то хрена вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы , присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!“, - поделилась певица.

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Напомним, ранее Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым.

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