Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Слава Каминская рассказала, что ее преследует фанат

Комментариев: 2
Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская показала лицо мужчины, который ее преследует.
Слава Каминская рассказала, что ее преследует фанат
instagram.com/babaslavka

Известная украинская исполнительница, участница группы “ВИА Гра“ Слава Каминская попала в ужасную ситуацию. Артистка сообщила в Instagram, что ее долгое время преследует один из фанатов.

Читай также: Слава Каминская трогательно поздравила дочь с 4-летием

По словам звезды, этот мужчина пишет ей в соцсетях ездит за ней по концертам и поджидает под домом. Кроме того, мужчина утверждает, что является отцом сына Славы Леона.

Каминской удалось сфотографировать преследователя. В описании к кадру звезда попросила у пользователей Сети совета, как с бороться с таким человеком. А также призналась, что подала заявление в правоохранительные органы еще летом.  Однако представители закона не предприняли какие-то меры.

“Вот посоветуйте мне пожалуйста, как с бороться с человеком, который тебя проследует???? Почему по нашему законодательству нельзя предпринять какие-то меры до тех пор, пока он ничего не сделает мне или моим детям. Этот человек психически болен и лечился не один раз в специализированных клиниках! Он ездит за мной по концертам , караулит меня и моих детей под домом и что в его больной голове только ему одному известно . Он достаёт меня в соцсетях, угрожает и пишет чушь , которую на голову не напялишь. Сегодня , когда моя мама возвращалась с Леоном с занятий , этот шизофреник сидел в машине и чудом был замечен. Он утверждает , что у меня с ним отношения 9 лет и мой Леон это его ребёнок какого-то хрена вроде смешно, но в то же время грустно и опасно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы , присмотреться к моему заявлению, которое у вас с лета!“, - поделилась певица.

скриншот

Напомним, ранее Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.12.2019, 10:24
Оценка:  0
гость
поменьше надо постить полуголых фоток в сеть
гость  (аноним)  09.12.2019, 09:43
Оценка:  0
гость
На Захарченка похож! ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь