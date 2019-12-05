Как же ты поешь...: Слава Каминская вызвала восторг у всемирно известного музыканта
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась эмоциями от выступления со всемирно известным пианистом-виртуозом Евгением Хмарой. В Инстаграм Слава выставила фото в сценическом наряде - черном брючном костюме и белой рубашке, сделанное во время записи новогоднего концерта в МЦКМ “Жовтневий палац“. В подписи к фото артистка тегнула Евгения Хмару и написала, что наконец-то сбылась ее мечта.
@evgenykhmara Женя , ты невероятный❤️ Мечты сбываются❤️, - написала Слава.
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Пианист прокомментировал пост Каминской и эмоционально поблагодарил ее за выступление, отметив, что она невероятно чувствует музыку.
Как же ты поешь.... Как ты чувствуешь музыку - это восторг!!! ❤️❤️❤️ Я тебе очень очень благодарен!!!, - написал Евгений.
Ранее мы писали, что Слава Каминская рассказала, что на самом деле стало причиной ее развода.
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