Слава Каминская трогательно поздравила дочь с 4-летием

6 декабря дочь Славы Каминской Лаура отмечает день рождения.

Сегодня, 6 декабря, дочь солистки группы “НеАнгелы“ Славы Каминской, Лаура отмечает день рождения. Об этом звездная мама сообщила на своей странице в Instagram.

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По случаю праздника Слава опубликовала подборку забавных фотографий с именинницей. А в описании к снимкам артистка трогательно поздравила малышку с днем рождения и пожелала, чтобы каждый ее день был счастливым.

“Моя маленькая девочка, добрая, волшебная, невероятная. Ты и есть ЛЮБОВЬ! Пусть каждый твой день будет счастливым!!!! Я сделаю все, чтобы ты всегда улыбалась! С днём рождения, Лаура!“, - написала Каминская.

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Напомним, ранее Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым.

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