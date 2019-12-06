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Слава Каминская трогательно поздравила дочь с 4-летием

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6 декабря дочь Славы Каминской Лаура отмечает день рождения.
Слава Каминская трогательно поздравила дочь с 4-летием
Слава Каминская трогательно поздравила дочь с 4-летием
instagram.com/babaslavka

Сегодня, 6 декабря, дочь солистки группы “НеАнгелы“ Славы Каминской, Лаура отмечает день рождения. Об этом звездная мама сообщила на своей странице в Instagram.

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По случаю праздника Слава опубликовала подборку забавных фотографий с именинницей. А в описании к снимкам артистка трогательно поздравила малышку с днем рождения и пожелала, чтобы каждый ее день был счастливым.

“Моя маленькая девочка, добрая, волшебная, невероятная. Ты и есть ЛЮБОВЬ! Пусть каждый твой день будет счастливым!!!!  Я сделаю все, чтобы ты всегда улыбалась! С днём рождения, Лаура!“, - написала Каминская. 

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Напомним, ранее Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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