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Одна другой краше: Две самые известные модели засветились на прогулке

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Кендалл Дженнер добавила фото с Беллой Хадид.

Одна другой краше: Две самые известные модели засветились на прогулке
Одна другой краше: Две самые известные модели засветились на прогулке
instagram.com/bellahadid

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Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер засветилась на морской прогулке со своей коллегой Беллой Хадид, которую британские пластические хирурги недавно назвали знаменитостью с самым красивым лицом. Девушки в компании друзей плавали на прогулочной яхте и наслаждались отдыхом.

Снимки появились в Инстаграм Кендалл Дженнер. Обе знаменитости довольно просто одеты - Кендалл выбрала для прогулки полупрозрачную розовую кофту и светлые брюки, А Белла - белый топ, короткие шорты в тон и “фирменную“ повязку на волосы. Кроме подружек на фото присутствует сестра Кендалл - Кортни Кардашьян, а также загадочный молодой человек, с которым Дженнер часто появляется на фото.

Друзья, - лаконично подписала публикацию Кендалл.

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Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер снялась в рекламе известного бренда в образе русалки. 

 

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Теги: Кендалл Дженнер, Белла Хадид, досуг звезд, модели
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Источник: IVONA bigmir)net

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