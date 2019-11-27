Девушка похвасталась ярким образом в монокини .

Красотка Белла Хадид показала плоский живот в купальнике ivona.bigmir.net

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Американская супермодель палестинского происхождения 23-летняя Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

В свой Инстаграм девушка добавила пляжное фото, сделанное летом на Миконосе.

В кадре Белла появляется в экстравагантном разноцветном купальнике-монокини от Louisa Ballou с асимметричными вырезами и металлической вставкой. Благодаря необычному фасону виден идеально плоский живот супермодели. Белла потягивается, закладывая руки за голову. Образ дополнили высокая прическа и золотые украшения.

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На фото также присутствует другая девушка, которая также одета в пестрый купальник. Судя по всему, они вместе с Беллой участвовали в пляжной фотосесии.

Ранее мы писали, что бывший Беллы Хадид посвятит песню Селене Гомес.

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