"Мама, я русалка": Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе известного бренда
Читай также: Роскошная Кендалл Дженнер заинтриговала Сеть фото с парнем
Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе известного бренда Reserved. Видео Кендалл выставила в своем Инстаграм. Девушка сменила несколько провокационных look-ов. В кадре она появляется в бюстье и длинной кожаной юбке, после чего снимает "верх" - и разгуливает топлес, прикрыв грудь руками.
Также Кендалл предстает в легком наряде с цветочным принтом, в котором ныряет в воду - и превращается в русалку с длинным блестящим хвостом.
Смотри мама я русалка, - подписала публикацию Кендалл.
За считанные часы публикация набрала более чем 1,5 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер подтвердила расставание с отцом своей дочери.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил