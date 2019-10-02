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"Мама, я русалка": Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе известного бренда

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Девушка предстала в образе русалки в рекламной компании Reserved.

"Мама, я русалка": Кендалл Дженнер снялась топлес в рекламе известного бренда
instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян, 23-летняя Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах в рекламе известного бренда Reserved. Видео Кендалл выставила в своем Инстаграм. Девушка сменила несколько провокационных look-ов. В кадре она появляется в бюстье и длинной кожаной юбке, после чего снимает "верх" - и разгуливает топлес, прикрыв грудь руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@reserved #ad

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Также Кендалл предстает в легком наряде с цветочным принтом, в котором ныряет в воду - и превращается в русалку с длинным блестящим хвостом. 

Смотри мама я русалка, - подписала публикацию Кендалл. 

За считанные часы публикация набрала более чем 1,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер подтвердила расставание с отцом своей дочери.

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Теги: Кендалл Дженнер, реклама, русалка, топлес, Reserved
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Источник: ivona.bigmir.net

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