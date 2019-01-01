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"Ого какая роскошная": Надежда Мейхер завела Сеть откровенным нарядом

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Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер засветила пышную грудь в откровенном платье.
"Ого какая роскошная": Надежда Мейхер завела Сеть откровенным нарядом
"Ого какая роскошная": Надежда Мейхер завела Сеть откровенным нарядом
instagram.com/nadyameiher

Известная украинская певица, бывшая участница “ВИА Гры“, а с недавних пор еще актриса и дизайнер Надежда Мейхер взбудоражила Сеть новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram знаменитость анонсировала предновогоднюю распродажу коллекции одежды собственного бренда. Пост она сопроводила пикантными фото. На свежих кадрах Мейхер позирует в атласном платье красного цвета с откровенным декольте. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила кольцами и жемчужным ожерельем.

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Поклонники Надежды остались в восторге от ее нового роскошного образа и засыпали ее комплиментами.

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“Ого какая роскошная“, “Околдовала просто“, “Шикарна бомба“, “Какая женственно красивая!“, “Ооооооо секси“, “Надежда, выглядишь шикарно“, “Шикарное декольте“, “Привет из Баку. Я обожаю вас. Вы для меня эталон красоты. Вы просто прелесть сказочная женщина. Дай бог вам здоровья“, “Надія, на вас хоть лахміття одягни, ви будете мати неперевершений вигляд“, “@nadyameiher околодавали давно меня.  Платье наполнено любовью и открытой душой! Аристократия. Взгляд проникновенный“, - пишут в комментариях.

Ранее Надежда Мейхер выставила фото в белье и ковбойской шляпе.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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