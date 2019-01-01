Впервые за 15 лет: Первый состав "ВИА Гры" выступил на шоу "Танці з зірками 2019"
В воскресенье, 10 ноября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся четвертьфинал проекта “Танці з зірками 2019“. На этот раз звездные пары показали сразу два танца. Один из номеров участники станцевали под живое исполнение украинских артистов.
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Так, ради выступления Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара впервые за 15 лет воссоединился первый состав культовой группы “ВИА Гра“. На главном паркете страны Надежда Мейхер и Алена Винницкая спели хит “Я не вернусь“. Отметим, что под эту песню Булитко и Дикусар исполнили танго.
Посмотреть двенадцатый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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