Александра Кучеренко поделилась секретом своей хорошей фигуры .

Жена Комарова в коротком топике рассказала, как есть и не толстеть instagram.com/aakucherenko

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Супруга популярного телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова - модель, телеведущая Александра Кучеренко рассказала о секретах поддержания идеальной фигуры. В Инстаграм девушка опубликовала пост, в котором подробно расписала свой ежедневный рацион. Публикацию сопровождает яркое фото - Александра позирует в спортивной форме в тренажерном зале, держа в одной руке гантель, а в другой - бургер.

Есть и не толстеть?

Вопрос становится ещё актуальнее во время зимних праздников)) И ответ очевиден - без спорта не обойтись!

Меня часто спрашивают, чем я питаюсь, сижу ли на диетах и как поддерживаю свою фигуру, чтобы в сети вновь и вновь появлялись заголовки вроде «показала своё идеальное тело в откровенном платье»🤣 Что касается моего рациона, то здесь всё просто: следить за тем, что ешь и в каком количестве. Как правило, мое утро начинается со стакана тёплой воды, а после - овсянка или творог с фруктами/ягодами на завтрак, на обед - овощной салат плюс рыба или белое мясо, вечер - совсем легкий - чаще всего кефир или йогурт. На протяжении дня перекусы - фрукты, орехи, сухофрукты, кофе. В таком режиме я чувствую себя максимально гармонично и здорово, - рассказала Александра.

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Также девушка отметила, что когда очень хочется - все-таки позволяет себе побаловаться сладким или фаст-фудом. А кроме соблюдения правильного рациона также регулярно занимается спортом.

А когда очень хочется, не откажусь от тортика или бургера - ведь еда одно из удовольствий человечества)) Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт. С 5ти лет ежедневные тренировки и турниры в выходные по бально-спортивным танцам решали все вопросы с моей физической формой. Плюс занятия растяжкой, плаванием, верховой ездой. А когда приостановила свою профессиональную танцевальную карьеру, то для работы над своим телом начала искать и другие спортивные направления, - написала Александра.

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