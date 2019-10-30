"Мне реально повезло": Дмитрий Комаров рассказал о первой экспедиции с женой

Александра Кучеренко отправилась на другую половину земного шара, чтобы помочь мужу.

Известный украинский фотограф, путешественник и звезда проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров сейчас находится на съемках на другой части мира. На днях ему срочно понадобился один документ, поэтому он попросил свою супругу Александру Кучеренко о помощи. Девушка долго не раздумывая отправилась в аэропорт, чтобы лететь к любимому.

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На своей странице в Instagram Комаров поделился впечатлениями о приезде жены. Дмитрий отметил, что он не только впервые отправился с женой в экспедицию, а и впервые с обручальным кольцом. Путешественник заявил, что ему очень повезло с супругой.

“Такие новости из экспедиции у меня впервые – ко мне прилетала жена)) Вообще, в новую экспедицию первый раз отправился уже с обручальным кольцом. Если честно, то раньше, фантазируя о будущей семейной жизни, я всегда переживал – ну как же совместить нереальный график и семью? Кто ж такое выдержит? Но мне нереально повезло. Моя @aakucherenko – идеальный партнер во всем, и мое отсутствие никак не влияет на наши отношения. Она прекрасно понимает, что я жить не могу без #мирнаизнанку, поэтому у нас в принципе нет разговоров и споров о том, что мои экспедиции долгие. Я уезжаю настолько, насколько требуется проекту, и Саша меня в этом полностью поддерживает. В общем, в этот раз экспедиция выдалась особенной“, - написал Комаров.

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Также Дмитрий признался, что Александра прилетела не с пустыми руками. Кроме документа, она привезла множество вкусностей.

“Жена прилетела, вдохновила, привезла вкусный украинский мед, новые запасы сала и черного хлеба для наших героев, мои любимые конфеты и зефир. Но главная цель и повод были другими - срочно понадобился документ для съемок, ну просто «кровь износа». Почтой никак не успевали. Решил попросить жену. И не смотря на то, что у нее каждую пятницу эфир программы #зірковийспорт на ICTV, она нашла эти 5 дней между съемками и сорвалась ко мне на другую часть планеты. Съемки я не останавливал, Сашка просто ездила вместе с нами, наблюдала за процессом, воодушевляла и вдохновляла))“, - поделился Дмитрий.

В конце поста звезда “Мира наизнанку“ заявил, что самое главное в жизни человека - это семья и любовь.

“И вот что я вам скажу: семья и любовь – это лучшее, что может случиться в жизни человека. И самое главное и ценное. Согласны?) Всем искренне желаю“.

Напомним, ранее жена Комарова очаровала Сеть ярким нарядом и сделала неожиданное признание.

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