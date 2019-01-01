Дмитрий Комаров поразил супругу в день ее рождения

Дмитрий устроил Александре романтичный сюрприз и повез ее в Прагу.

Дмитрий Комаров поразил супругу в ее День рождения ivona.bigmir.net

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Ведущий популярной телепередачи “Мира наизнанку“ путешественник Дмитрий Комаров устроил своей супруге модели и телеведущей Александре Кучеренко романтический сюрприз. В день ее 22-летия, который Александра праздновала вчера, 26 ноября, Дмитрий вернулся в Украину из экспедиции - и поздравил жену лично. Кроме того, Дмитрий повез супругу в Прагу, где влюбленные провели яркий и незабываемый день. Фото появились в Инстаграм.

У моей любимой жены сегодня день рождения. Честно говоря, прилетел из экспедиции ненадолго специально, чтобы не пропустить этот важный день. Решили слетать в Прагу. Здесь уже устанавливают новогоднюю елку, настроение, соответственно, праздничное. Гуляем. Холодно, но кайфово. Всем любви, - написал под снимками Комаров.

instagram.com/komarovmir

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Александра поблагодарила мужа за сюрприз и также написала пост в Инстаграм.

Супер-день! Спасибо любимому мужу за приятный сюрприз в его стиле и всем-всем за теплые поздравления, друзья! PS В день, когда я родилась, мой брат принес из школы две двойки, но его тогда никто не поругал. Кажется, они меня догнали, - пошутила Кучеренко, обыграв таким образом цифру - 22 года.

instagram.com/komarovmir

Ранее мы писали, что Комаров и Кучеренко показали убранство своего дома.

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