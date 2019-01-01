Телеведущие поделились в Инстаграм домашним фото.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали декор своего дома ivona.bigmir.net

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Телеведущий популярного тревел-проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров, который тайно женился на журналистке и модели Александрой Кучеренко, поделился редким домашним фото.

В Инстаграм Комаров опубликовал фото, на котором они с женой полулежат дома на диване с яркими подушками. Перед супругами стоит разноцветный пуф, а над их головами висят полки с антикварной посудой. В описании Дмитрий поделился историей покупки дивана.

Мы молодая семья и после свадьбы все еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру, - написал Комаров.

instagram.com/komarovmir

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После того, как супруги выбрали модель дивана, Комаров отправился в длительную экспедицию - и Саша оформляла его сама. Дмитрий отметил, что жена сделал все в точности, как он любит.

Прилетаю и понимаю, что Сашка таки знает меня ну очень хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами. Именно такой стиль я обожаю, - отметил Комаров.

Стоит отметить, что недавно Дмитрий Комаров рассказывал, что после женитьбы решил делить экспедиции на несколько частей, чтобы больше времени проводить с женой.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко очаровала Сеть образом парижанки.

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