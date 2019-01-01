Теперь участница шоу весит 82 кг.

Зважені та щасливі: как выглядит Алена Гребенюк после проекта пресс-служба

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На телеканале СТБ состоялся четырнадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В прошлом эфире лагерь покинула оперная певица Алена Гребенюк, которая пришла на проект с весом 107 кг.

пресс-служба

Алена Гребенюк – подопечная Иракли Макацария, которую тренер ласково называет «балерина». Известная оперная певица пришла в «Зважені» с весом 107 кг и мечтала похудеть ради дочери, у которой в юном возрасте уже есть лишний вес.

пресс-служба

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За время в лагере похудения Алена скинула 18 кг.

Сейчас вся семья питается правильно. Дочь Лиза уже похудела на 7 кг, ее цель весить 68 кг. На финале и Лиза, и Алена Гребенюк, и даже ее мама обещают удивить зрителей. До проекта Анита поспорила с Аленой на шампанское – если ее вес будет меньше 83 кг, ведущая подарит бутылку игристого.

пресс-служба

На ток-шоу весы показали 82 кг. Дома Алена похудела еще на 7 кг и в сумме на 25 кг.

В студии ток-шоу “Зважся!“ Алена поделилась, что в ее личной жизни также произошли изменения, но пока раскрывать имя избранника она не хочет. Возможно, этот секрет мы узнаем уже в финале в декабре.

пресс-служба

Ранее мы писали, что тренер Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы “Зважених“.

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