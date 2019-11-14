Кто выбыл из лагеря худеющих после очередного тяжелого испытания.

Зважені і щасливі: Кто покинул проект после 12 эфира Пресс-служба

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Вчера, 14 ноября, вышел двенадцатый выпуск шоу “Зважені та щасливі“, в котором приняли участие худеющие, покинувшие шоу в предыдущих выпусках.

Конкурсанты выдержали испытание сложнейшей “Гонкой нации“ – забегом в 10 километров с 10 препятствиями.

Поскольку на 11 неделе в лагере “Зважених“ осталось много одиночек - участники могли сами выбирать себе партнеров для конкурса. Алена Гребенюк составила пару с Колей Крицким, Люда Чаднова объединилась с Сашей Гончаровым, а Наташа Кириленко с Пашей Назаренко.

Преодолевая сложную дистанцию в 10 км, Зважені поднимались на гору, перелезали через стену, плыли и даже ползли через грязь. К финишу первой пришла Наташа из “розовой“ команды.

Пресс-служба

Первое место после нелегкого испытания заняли “коричневые“ Тамара и Женя, на втором месте - “розовые“ Наташа и Паша, а третьими пришли “желтые“ Люда и Саша.

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По условиям конкурса, пары, показавшие лучший результат, смогли воплотить мечты друг друга. Так, Тома из “коричневой“ команды захотела спеть дуэтом со Златой Огневич, а Наташи из розовой команды - поучаствовать в экстремальных гонках.

После взвешивания под желтой линией оказались “оранжевая“ Лала и “красная“ Аня. Участники проекта проголосовали против Анны Богачевой, которая покинула “Зважені та щасливі“.

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К слову, ее партнер Коля Ворошнов после уходы Ани также решил покинут лагерь, но ведущая Анита Луценко посоветовала ему остаться. Ночью Коля попытался сбежать из лагеря “Зважених“.

Полный 12 выпуск можно посмотреть тут.

Ранее мы писали, кто выбыл в 11 эфире “Зважених та щасливих“.

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