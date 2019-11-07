Узнайте, кто из участников не выдержал самого экстремального испытания за весь проект.

"Зважені і щасливі": Кто выбыл после 11 выпуска Пресс-служба

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Вчера, 7 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоялся одиннадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этот раз участников ждали самые экстремальные испытания за всю историю проекта.

Узнайте, кто не смог пройти тяжелые испытания - и против кого проголосовала команда.

Пресс-служба

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В 11 выпуске появились новые правила от ведущей Аниты Луценко - начиная с этой недели все участники шоу - пары и одиночки - не будут заранее знать, какая номинация на этой неделе – женская или мужская. Им будут сообщать об этом прямо перед взвешиванием. Тренер считает, что это смотивирует участников заниматься более усердно.

Также Анита Луценко вернула к 11 выпуску выбывших участников - так зрители увидели Лалу, Колю, Сашу и Наташу из розовой команды, которая покинула проект неделю назад.

На время нового испытания “желтая“ Людмила и “розовый“ Паша объединились в пару.

Пресс-служба

Самый экстремальный конкурс заключался в том, что худеющим пришлось на высоте 30 м перебраться с одной стороны конструкции на противоположную с помощью одной веревки.

Пресс-служба

После взвешивания под желтой линией оказались “розовый“ Николай и Руслан из “синей“ команды.

После голосования лагерь худеющих покинул Руслан.

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Руслан Садовой пришел на проект с весом 129 кг. За время пребывание в лагере “Зважених“ он похудел до 100 кг. В 11 выпуске Руслан впервые попал под желтую линию.

Посмотреть 11 выпуск можно тут.

Ранее мы писали, что участница Зважених сделала тренеру необычный подарок.

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