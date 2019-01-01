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Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы "Зважених" - фото

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Екатерина Лукьяшко сшила "кукольную копию" тренера .

Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы шоу - фото
Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы шоу - фото
instagram.com/uzelkova.marina

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Тренер самого весомого шоу страны “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская получила необычный подарок от своей подопечной, участницы 9 сезона Екатерины Лукьяшко. Девушка была в команде Боржемской и выбыла из шоу первой - теперь она продолжает посещать занятия у звездного тренера и поборется за приз для тех, кто сбросил больше всего килограммов дома.

ivona.bigmir.net

Видимо, в благодарность за эффективные тренировки Екатерина преподнесла Марине необычный подарок, который тренер показала в своих Инста-сториз. Девушка сшила мягкую куклу с длинными светлыми волосами в спортивной форме, которая очень напоминает Марину. 

instagram.com/uzelkova.marina

В кадре Боржемская поблагодарила Катю и назвала ее безумно талантливой и красивой девушкой, отметив, что подарок, сделанный руками, - ценится выше всякого другого.

скриншот

Ранее мы писали, что тренер “Зважених“ Иракли Макацария рассказал об отношениях.

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Теги: Марина Боржемская, тренер, Зваженi та щасливi 9, подарок, кукла
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Источник: IVONA bigmir)net

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