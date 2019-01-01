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"Зважені і щасливі": Кто покинул проект в 14 выпуске

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Еще одна участница лагеря похудения показала худший результат и вылетела из шоу .

"Зважені і щасливі": Кто покинул проект в 14 выпуске
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28 ноября в эфир телеканала СТБ вышел четырнадцатый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі-9". Он запомнился горячей борьбой и необычными испытаниями. В 14 выпуске в лагере действовала так называемая "мафия" - кто-то из участников согласился стать "мафиози" и постоянно усложнять борьбу другим худеющим.

Так, Тамару оставили вне лагеря - она пропустила тренировку и вынуждена была заниматься в лесу одна.

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На основном испытании - участникам нужно было удержать авто весом в 2 тоны. У конкурса был еще один подводный камень - если бы машина покатилась, тут же мог сгореть конверт, в котором были написаны имена "мафиози".

пресс-служба

Победитель должен был получить этот конверт и путевку в спа-отель.

В непростом конкурсе победу одержали "желтые" Люда и Саша. Несмотря на победу Люды - она все-таки оказалась под желтой линией вместе с "синей" Аленой. 

По итогам выбора, в 14 выпуске проект "Зважені та щасливі-9" покинула Алена Гребенюк.

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Ранее мы писали, что в 13 выпуске “Зважених“ проект покинули двое участников.

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Теги: Зваженi та щасливi, похудение, реалити -шоу
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Источник: IVONA bigmir)net

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