"Зважені і щасливі": Кто покинул проект в 14 выпуске
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28 ноября в эфир телеканала СТБ вышел четырнадцатый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі-9". Он запомнился горячей борьбой и необычными испытаниями. В 14 выпуске в лагере действовала так называемая "мафия" - кто-то из участников согласился стать "мафиози" и постоянно усложнять борьбу другим худеющим.
Так, Тамару оставили вне лагеря - она пропустила тренировку и вынуждена была заниматься в лесу одна.
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На основном испытании - участникам нужно было удержать авто весом в 2 тоны. У конкурса был еще один подводный камень - если бы машина покатилась, тут же мог сгореть конверт, в котором были написаны имена "мафиози".
Победитель должен был получить этот конверт и путевку в спа-отель.
В непростом конкурсе победу одержали "желтые" Люда и Саша. Несмотря на победу Люды - она все-таки оказалась под желтой линией вместе с "синей" Аленой.
По итогам выбора, в 14 выпуске проект "Зважені та щасливі-9" покинула Алена Гребенюк.
Ранее мы писали, что в 13 выпуске “Зважених“ проект покинули двое участников.
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