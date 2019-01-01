Кто из участников не выдержал очередного испытания на пути к победе в шоу.

Зважені і щасливі: Кто покинул шоу в 13 выпуске ivona.bigmir.net

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Вчера, 21 ноября, состоялся тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. После нелегкого испытания - преодоления дистанции в 13 км. - шоу покинули сразу два участника.

13 выпуск “Зважених та щасливих“ запомнился, кроме испытаний, также необычными событиями - на программу пришел самый известный модельер Украины Андре Тан, который помог участникам преобразиться. Худеющим создали неповторимые образы и подобрали модную одежду. Кроме того, участников шоу посетили их родные.

После столь ярких эмоций - пришло время испытания - и одухотворенные “Зважені“ преодолели пешком дистанцию в 13 км., после чего взвесились.

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После взвешивания стало ясно, что “коричневые“ не сбросили ни единого килограмма, а Лала и Коля Крицкий даже набрали лишний вес.

Ведущая Анита Луценко отметила, что участники, которых вернули на проект, не воспользовались отличным шансом. Тренер отменила голосование и самостоятельно отправила домой сразу двух участников - Лалу и Колю, которые умудрились на проекте поправиться.

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Ранее мы писали, как сейчас выглядит вылетевшая участница “Зважених“.

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