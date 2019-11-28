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"Душа поет": Тодоренко удивила Сеть вокалом и округлившимся животиком

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Телеведущая спела на камеру "Река течет", а ее заподозрили в беременности .

"Душа поет": Тодоренко удивила Сеть вокалом и округлившимся животиком
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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко, которая недавно призналась, что хочет поучаствовать в “Танцах со звездами“, раскрыла еще один свой талант. Оказывается, знаменитость не отстает от своего супруга исполнителя Влада Топалова - и с удовольствием поет на публике. Так, в Инстаграм Регина показала, как исполняет песню Людмилы Зыкиной “Течет река Волга“. В подписи Тодоренко отметила, что обожает петь романсы.

#рекаТечет & #ДушаПоет
Все спрашивают “когда, когда же она снова запоёт?“, “когда выпустит альбом?“
Ребята, вы ведь вряд ли будете слушать такую музыку 🙈
Я люблю романсы, Розу Рымбаеву и Марка Бернеса, а у вас в плей-листах совсем другие песни! Или я ошибаюсь?, - написала Тодоренко. 

Подписчики похвалили исполнение Регины. Также некоторые фолловеры рассмотрели у ведущей округлившийся животик - и заподозрили ее в новой беременности.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали фото сына.

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Теги: Регина Тодоренко, беременность, вокал
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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GreenPeace!    29.11.2019, 12:12
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GreenPeace!
Плохо поет,но задатки голоса есть
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