Телеведущая спела на камеру "Река течет", а ее заподозрили в беременности .

"Душа поет": Тодоренко удивила Сеть вокалом и округлившимся животиком ivona.bigmir.net

Читай также: “Была худенькой и обаятельной“: Могилевская вспомнила о первой встрече с Тодоренко

Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко, которая недавно призналась, что хочет поучаствовать в “Танцах со звездами“, раскрыла еще один свой талант. Оказывается, знаменитость не отстает от своего супруга исполнителя Влада Топалова - и с удовольствием поет на публике. Так, в Инстаграм Регина показала, как исполняет песню Людмилы Зыкиной “Течет река Волга“. В подписи Тодоренко отметила, что обожает петь романсы.

#рекаТечет & #ДушаПоет

Все спрашивают “когда, когда же она снова запоёт?“, “когда выпустит альбом?“

Ребята, вы ведь вряд ли будете слушать такую музыку 🙈

Я люблю романсы, Розу Рымбаеву и Марка Бернеса, а у вас в плей-листах совсем другие песни! Или я ошибаюсь?, - написала Тодоренко.

Подписчики похвалили исполнение Регины. Также некоторые фолловеры рассмотрели у ведущей округлившийся животик - и заподозрили ее в новой беременности.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали фото сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.