Малыш подрос: Тодоренко и Топалов показали годовалого сынишку
Читай также: Дмитрий Комаров поразил супругу в день ее рождения
Супруг популярной телеведущей Регины Тодоренко российский музыкант Влад Топалов показал фото с подросшим сыном Майклом, которому совсем скоро исполнится годик. В Инстаграм артист выставил селфи с малышом на руках и отметил, что у них была бессонная ночь.
Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее🙄😱😕💪🏻🤩🤣♥️🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤕🤕🤕🤕🤕, - написал Топалов.
Подписчики музыканта отметили, что Майкл очень подрос и пошутили, что с маленьким ребенком - бессонные ночи это нормально:
Сон для слабаков👍🏽😂, - чаще всего встречалось в комментариях.
К слову, несколько дней назад Регина Тодоренко тоже выставляла в Сеть фото с сыном - на него надели забавные темные очки.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко снялась в соблазнительном образе для глянца.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил