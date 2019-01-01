Звездные родителя выставили в Сеть фото с подросшим Майклом.

Малыш подрос: Тодоренко и Топалов показали годовалого сынишку ivona.bigmir.net

Читай также: Дмитрий Комаров поразил супругу в день ее рождения

Супруг популярной телеведущей Регины Тодоренко российский музыкант Влад Топалов показал фото с подросшим сыном Майклом, которому совсем скоро исполнится годик. В Инстаграм артист выставил селфи с малышом на руках и отметил, что у них была бессонная ночь.

Доброго утра! А мы сегодня не спали вообщееееееее🙄😱😕💪🏻🤩🤣♥️🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤕🤕🤕🤕🤕, - написал Топалов.

скриншот

Подписчики музыканта отметили, что Майкл очень подрос и пошутили, что с маленьким ребенком - бессонные ночи это нормально:

Сон для слабаков👍🏽😂, - чаще всего встречалось в комментариях.

К слову, несколько дней назад Регина Тодоренко тоже выставляла в Сеть фото с сыном - на него надели забавные темные очки.

скриншот

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко снялась в соблазнительном образе для глянца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.