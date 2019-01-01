"Готов быть кем угодно": Екатерина Кухар рассказала, как о ней трогательно заботится муж

Екатерина Кухар и Александр Стоянов приняли участие в фотосессии для журнала Elle.

Звезды украинского балета, супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов приняли участие в фотосъемке для декабрьского номера украинского журнала Elle. Об этом рассказали сами артисты на в соцсети Instagram.

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Так, в аккаунтах Екатерины и Александра появилось несколько черно-белых кадров с фотосессии. В описании к фото Кухар призналась, что ей всегда было комфортно со Стояновым, ведь они дополняют друг друга, как “лед и пламень, инь и янь, неразлучники“. Также артистка рассказала, как супруг трогательно о ней заботится.

“Друг, партнёр, союзник любовник... Ему важно, чтобы я вкусно поела и это должны быть только самые свежеприготовленные продукты... Если мои ноги устали и болят после пуантов, он всегда сделает массаж и прочувствует каждую мышцу, как опытный и высококлассный массажист.

На гастролях он даже готов стать для меня костюмером и закрепить мне на голове диадему, лишь бы не подпускать ко мне посторонних людей. Мужчина, который ради своей любимой женщины готов быть кем угодно.))) Мужчина, который дарит женщине КРЫЛЬЯ!“, - поделилась Екатерина.

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Кроме того, Кухар сообщила, о чем будет ее совместное с Александром эксклюзивное интервью для нового выпуска украинского Elle.

“Декабрьский @elle_ukraine уже в продаже! На его страницах наше интервью со @stoianov_aleksandr , в котором мы говорили о семье, любви, балете и наших ценностях...“, - написала балерина.

Инстаграм Екатерины Кухар скриншот

Инстаграм Александра Стоянова скриншот

Ранее сообщалось, что Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями.

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