Ткач и Кухар стали крестными дочери психолога Наталии Холоденко.

Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями instagram.com/zhvl_official

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Кто покинул шоу в тринадцатом эфире

Актер, шоумен Юрий Ткач и прима-балерина Нацоперы Екатерина Кухар стали кумовьями. Знаменитости крестили дочь звездного психолога Наталии Холоденко - Вивьен. Фото знаменитых крестных вместе с Натальей появились в Инстаграм передачи “ЖВЛ“. Юрий Ткач появился на праздновании с супругой и дочерью. Супруг Екатерины Кухар - народный артист Александр Стоянов также запечатлен на общих снимках.

скриншот

скриншот

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Екатерина Кухар прокомментировала уход Елены Кравец

Фото с торжества выставила и Наталья Холоденко. также звездная психолог написала советы, как устроить хорошее празднование.

Раньше я считала пышные празднования пустой тратой денег. Позже поняла, что они просто необходимы как повод собраться вместе, зарядиться позитивом и купить еще один наряд)). Отметить важное событие — это эмоциональный всплеск, который помнишь всю жизнь, - отметила Наталья.

Мои правила приятного празднования:

⠀

Не суетись; Нужно выспаться на кануне мероприятия; Не пытайся оторваться на одном мероприятии за всю жизнь; Фотозона; Дресс-код; Подарки — напишите список заранее, разошлите приглашенным варианты и напомните, что если нет времени выбирать можно дарить деньги; Музыка! Подберите первые 15 песен, дальше алкоголь спасет ситуацию; Алкоголь. Главное правило: лучше меньше, чем больше; Ведущий. Если нет проверенного, то не нужно; Никогда не читайте поздравления с открытки и в стихах; Стол. Очень важно не брать количеством. Люди, которые пришли за едой и с судочком, больше к вам не придут. Меню должно быть тематическим, - написала психолог.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.