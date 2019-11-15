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Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями

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Ткач и Кухар стали крестными дочери психолога Наталии Холоденко.

Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями
Юрий Ткач и Екатерина Кухар стали кумовьями
instagram.com/zhvl_official

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Актер, шоумен Юрий Ткач и прима-балерина Нацоперы Екатерина Кухар стали кумовьями. Знаменитости крестили дочь звездного психолога Наталии Холоденко - Вивьен. Фото знаменитых крестных вместе с Натальей появились в Инстаграм передачи “ЖВЛ“. Юрий Ткач появился на праздновании с супругой и дочерью. Супруг Екатерины Кухар - народный артист Александр Стоянов также запечатлен на общих снимках. 

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Фото с торжества выставила и Наталья Холоденко. также звездная психолог написала советы, как устроить хорошее празднование.

Раньше я считала пышные празднования пустой тратой денег. Позже поняла, что они просто необходимы как повод собраться вместе, зарядиться позитивом и купить еще один наряд)). Отметить важное событие — это эмоциональный всплеск, который помнишь всю жизнь, - отметила Наталья.

Мои правила приятного празднования:

Не суетись; Нужно выспаться на кануне мероприятия; Не пытайся оторваться на одном мероприятии за всю жизнь; Фотозона; Дресс-код; Подарки — напишите список заранее, разошлите приглашенным варианты и напомните, что если нет времени выбирать можно дарить деньги; Музыка! Подберите первые 15 песен, дальше алкоголь спасет ситуацию; Алкоголь. Главное правило: лучше меньше, чем больше; Ведущий. Если нет проверенного, то не нужно; Никогда не читайте поздравления с открытки и в стихах; Стол. Очень важно не брать количеством. Люди, которые пришли за едой и с судочком, больше к вам не придут. Меню должно быть тематическим, - написала психолог.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раньше я считала пышные празднования пустой тратой денег. Позже поняла, что они просто необходимы как повод собраться вместе, зарядиться позитивом и купить еще один наряд)). Отметить важное событие — это эмоциональный всплеск, который помнишь всю жизнь. ⠀ Мои правила приятного празднования: ⠀ 1. Не суетись! Ты создаешь мероприятие не для того, чтобы покричать на детей и других близких людей, потому что они мешают его организовывать. ⠀ 2. Нужно выспаться на кануне мероприятия. Помятая невеста или именинница неспособна насладиться своим же торжеством. ⠀ 3. Не пытайся оторваться на одном мероприятии за всю жизнь! Напоминай себе, что ты еще когда-нибудь закажешь парикмахера, визажиста, купишь платье, туфли, возьмешь лучшего фотографа... Это не последний раз, все может быть неидеальным. ⠀ 4. Фотозона! Многие об этом не думают, а потом все красивые в лучших нарядах фотографируются на фоне батареи в кафе! Ради этого стоило тратиться на сбор? ⠀ 5. Дресс-код! Это спасение всех фото, даже если нет фотозоны. Люди в одном цвете выглядят нарядно и даже закрывают проблему отсутствия фотозоны. ⠀ 6. Подарки — напишите список заранее, разошлите приглашенным варианты и напомните, что если нет времени выбирать можно дарить деньги. ⠀ 7. Музыка! Подберите первые 15 песен, дальше алкоголь спасет ситуацию. Но я как-то попала на блатной репертуар в классическом зале с колоннами, это было «не камильфо»! ⠀ 8. Алкоголь. Главное правило: лучше меньше, чем больше! В эпоху соцсетей не стоит экспериментировать с лишним бокалом. Зачем тебе эти видео в ютюбе, как ты звонишь бывшему, танцуешь с елкой, падаешь в торт, лопаешь попой шарики? ⠀ 9. Ведущий. Если нет проверенного, то не нужно! Лучше сразу уточнить, что он планирует проводить (перематывания яиц из штанины в штанину давно вышли из моды). Если есть веселый друг, отдайте ему микрофон и список тостов. ⠀ 10. Никогда не читайте поздравления с открытки и в стихах. Если есть «неговорящие» гости, не нужно заставлять их так мощно тренировать ораторские способности. ⠀ 11. Стол. Очень важно не брать количеством. Люди, которые пришли за едой и с судочком, больше к вам не придут. Меню должно быть тематическим.

Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала подросшего сына.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Юрий Ткач, Наталья Холоденко, крестины
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