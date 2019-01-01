Екатерина Кухар вместе с мужем снялась в клипе группы Mari Cheba - видео

Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали главными героями клипа украинской группы Mari Cheba на песню "Ангелы".

Украинская электронная группа Mari Cheba презентовала новую видеоработу на песню “Ангелы“. Премьера клипа состоялась во вторник, 29 октября, в Шоколадном домике в Киеве. А на следующий день ролик был опубликован на ютуб-канале коллектива.

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В съемках приняли участие звезды мирового балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар. В клипе “Ангелы“ показаны отрывки с постановки “Дети ночи“. Режиссером видео выступил муж солистки группы Мари Чебы - Андрей Корень.

“Ми з режисером, Корень Андієм, обрали для кліпу балет “Діти ночі“, оскільки нас надихає те, що роблять Катя Кухар і Саша Стоянов для української культури. Ми знаємо, що є багато людей, у яких немає можливості приїхати до Києва побачити цю постановку. І ми дуже хотіли, щоб глядачі доторкнулися до тієї атмосфери, яку створили артисти“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые откровенно рассказала о потере первенца.

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