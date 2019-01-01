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Екатерина Кухар вместе с мужем снялась в клипе группы Mari Cheba - видео

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Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали главными героями клипа украинской группы Mari Cheba на песню "Ангелы".
Екатерина Кухар вместе с мужем снялась в клипе группы Mari Cheba - видео
Екатерина Кухар вместе с мужем снялась в клипе группы Mari Cheba - видео
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская электронная группа Mari Cheba презентовала новую видеоработу на песню “Ангелы“. Премьера клипа состоялась во вторник, 29 октября, в Шоколадном домике в Киеве. А на следующий день ролик был опубликован на ютуб-канале коллектива.

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В съемках приняли участие звезды мирового балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар. В клипе “Ангелы“ показаны отрывки с постановки “Дети ночи“. Режиссером видео выступил муж солистки группы Мари Чебы - Андрей Корень.

“Ми з режисером, Корень Андієм, обрали для кліпу балет “Діти ночі“, оскільки нас надихає те, що роблять Катя Кухар і Саша Стоянов для української культури. Ми знаємо, що є багато людей, у яких немає можливості приїхати до Києва побачити цю постановку. І ми дуже хотіли, щоб глядачі доторкнулися до тієї атмосфери, яку створили артисти“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Екатерина Кухар впервые откровенно рассказала о потере первенца.

 

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Теги: Екатерина Кухар, Mari Cheba, Александр Стоянов
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Источник: Ivonа bigmir)net

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