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Теперь официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились

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Звездная пара расписалась в одном из ЗАГСов Киева.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились
Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками 2019" Екатерина Кухар официально вышла замуж за своего гражданского супруга и коллегу Александра Стоянова. Видео и фото с церемонии росписи появились сегодня в insta-сторис Екатерины.

Важно событие в жизни звездной пары случилось в воскресенье, 15 сентября. Кухар и Стоянов расписались в столичном ЗАГСе. Примечательно, что наряды влюбленных были подобраны в одном цвете.

Любовь всей моей жизни, - подписала одну из фотографий Кухар.

Ранее пара признавалась, что они узаконили отношения в прошлом году в США, но в родной стране регистрация оказалась недействительной. 

Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов, свадьба, балерина, роспись
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