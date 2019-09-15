Теперь официально: Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились

Звездная пара расписалась в одном из ЗАГСов Киева.

Читай также: Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками 2019" Екатерина Кухар официально вышла замуж за своего гражданского супруга и коллегу Александра Стоянова. Видео и фото с церемонии росписи появились сегодня в insta-сторис Екатерины.

Важно событие в жизни звездной пары случилось в воскресенье, 15 сентября. Кухар и Стоянов расписались в столичном ЗАГСе. Примечательно, что наряды влюбленных были подобраны в одном цвете.

Любовь всей моей жизни, - подписала одну из фотографий Кухар.

Ранее пара признавалась, что они узаконили отношения в прошлом году в США, но в родной стране регистрация оказалась недействительной.

Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".