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Тина Кароль похвасталась яркой новогодней фотосессией

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Певица Тина Кароль поделилась кадрами с новой фотосъемки.
Тина Кароль похвасталась яркой новогодней фотосессией
Тина Кароль похвасталась яркой новогодней фотосессией
instagram.com/tina_karol

Известная украинская исполнительница и ведущая проекта “Танці з зірками“ Тина Кароль обожает радовать своих поклонников яркими кадрами с различных фотосессий. На этот раз знаменитость предстала в необычном наряде на фоне новогодних декораций.

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Так, на своей странице в Instagram Тина опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена в темно-синем платье с разноцветными вставками и золотистыми узорами на талии. Свой образ она дополнила красными туфлями, украшениями и яркой помадой.

На снимках Кароль возле елочек красного цвета и новогодних подарков. А в описании к кадрам она пригласила подписчиков на концерты “Різдвяна історія з Тіною Кароль“.

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Напомним, ранее Тина Кароль появилась в прозрачном платье в новом клипе “Иди на жизнь“.

 

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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