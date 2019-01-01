Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хочу сменить фамилию: Слава Каминская посоветовалась с подписчиками в Сети

Комментариев: 0
Артистку отговорили от смены фамилии, поскольку ее носят дети Славы .

Хочу сменить фамилию: Слава Каминская посоветовалась с подписчиками в Сети
Хочу сменить фамилию: Слава Каминская посоветовалась с подписчиками в Сети
ivona.bigmir.net

Читай также: Слава Каминская устроила нарядную фотосессию с детьми

Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, решила сменить фамилию. Об этом звезда написала в Инстаграм, предложив поклонникам выбрать для нее новую, не используя девичьей.

Решила сменить фамилию 🤔 Как вы думаете стоит ли ? 🤔 на какую 😂 Мою девичью не предлагать 😂, - написала Слава.

скриншот

Читай также: “Был против ее пластик“: Эдгар Каминский рассказал о разводе и новых отношениях

Поклонник Славы наперебой стали отговаривать звезду от смены фамилии, отметив, что ее носят дети Каминских. Также некоторые пошутили, что менять стоит уже тогда, когда звезда снова выйдет замуж.

  • Эта раньше фамилия «Каминская» означала принадлежность к Эдгару, а теперь это фамилия твоих детей. Мама и дети - семья, а значит мафия) оставайся с малышами одного «цвета»
  • Слава НЕкаминская 😂
  • Не меняй. Всё отличный опыт.
  • На фамилию будущего мужа смените
  • Думаю, что не стоит:( фамилию носят Ваши дети , фамилия красивая идёт под Ваше имя ;) фамилия не не причём....
  • Пусть останется Каминская! Все уже привыкли, и фамилия красивая ☺️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская удивила снимком в свадебном платье. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, развод, Эдгар Каминский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь