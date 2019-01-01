Хочу сменить фамилию: Слава Каминская посоветовалась с подписчиками в Сети
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, решила сменить фамилию. Об этом звезда написала в Инстаграм, предложив поклонникам выбрать для нее новую, не используя девичьей.
Решила сменить фамилию 🤔 Как вы думаете стоит ли ? 🤔 на какую 😂 Мою девичью не предлагать 😂, - написала Слава.
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Поклонник Славы наперебой стали отговаривать звезду от смены фамилии, отметив, что ее носят дети Каминских. Также некоторые пошутили, что менять стоит уже тогда, когда звезда снова выйдет замуж.
- Эта раньше фамилия «Каминская» означала принадлежность к Эдгару, а теперь это фамилия твоих детей. Мама и дети - семья, а значит мафия) оставайся с малышами одного «цвета»
- Слава НЕкаминская 😂
- Не меняй. Всё отличный опыт.
- На фамилию будущего мужа смените
- Думаю, что не стоит:( фамилию носят Ваши дети , фамилия красивая идёт под Ваше имя ;) фамилия не не причём....
- Пусть останется Каминская! Все уже привыкли, и фамилия красивая ☺️, - написали в Сети.
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