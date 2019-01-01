Артистку отговорили от смены фамилии, поскольку ее носят дети Славы .

Хочу сменить фамилию: Слава Каминская посоветовалась с подписчиками в Сети ivona.bigmir.net

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, решила сменить фамилию. Об этом звезда написала в Инстаграм, предложив поклонникам выбрать для нее новую, не используя девичьей.

Решила сменить фамилию 🤔 Как вы думаете стоит ли ? 🤔 на какую 😂 Мою девичью не предлагать 😂, - написала Слава.

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Поклонник Славы наперебой стали отговаривать звезду от смены фамилии, отметив, что ее носят дети Каминских. Также некоторые пошутили, что менять стоит уже тогда, когда звезда снова выйдет замуж.

Эта раньше фамилия «Каминская» означала принадлежность к Эдгару, а теперь это фамилия твоих детей. Мама и дети - семья, а значит мафия) оставайся с малышами одного «цвета»

Слава НЕкаминская 😂

Не меняй. Всё отличный опыт.

На фамилию будущего мужа смените

Думаю, что не стоит:( фамилию носят Ваши дети , фамилия красивая идёт под Ваше имя ;) фамилия не не причём....

Пусть останется Каминская! Все уже привыкли, и фамилия красивая ☺️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская удивила снимком в свадебном платье.

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