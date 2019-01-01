Артистка добавила фото Леонарда в костюме, а Лауры в нарядном платье.

Слава Каминская устроила нарядную фотосессию с детьми ivona.bigmir.net

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Участница дуэте “НеАнгелы“ Слава Каминская устроила фотосессию с детьми в роскошных нарядах. Кадры артистка выставила в Инста-сториз. На них сама Слава появляется в вечерних платьях, 5-летний Леонард позирует в костюме, а 4-летняя Лаура в нарядных платьицах. В кадре Каминская спрашивает Лео, как ему “быть таким нарядным“, на что мальчик забавно морщится.

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Ранее мы писали, что супруг Славы Каминской рассказал о причинах развода.

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