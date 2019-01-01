Артист отметил, что он не суеверен и рассказал о планах на ближайшее будущее .

Сергей Бабкин рассказал, какую мечту реализует в следующем году пресс-служба

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Популярный украинский певец и актер Сергей Бабкин за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал, что верит в магию чисел и какую мечту настроен осуществить в високосный год.

Музыкант рассказал, что не верит в суеверия, связанные с приметами или фазами луны, но одна магия не оставляет его равнодушным:

Конечно, я не суеверный! Я не верю в растущий или убывающий месяц, могу пойти стричься, а потом мама говорит: "Что же ты наделал? Сейчас нельзя!". А у меня такого нет! Я верю цифры, мне кажется, цифры имеют магическую силу! А 2020 – это очень круто и очень красиво, – рассказал Сергей Бабкин журналистам канала "Украина".

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Високосный год артиста не пугает, даже наоборот – на 2020-ый Сергей Бабкин уже начинает составлять планы и озвучил журналистам первую большую мечту:

Я хочу в год 2020 выпустить новый альбом, чтобы он отложился в памяти – альбом «2020», а может, его так и назвать? Кстати, уже даже есть несколько готовых песен для него, – рассказал артист за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

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