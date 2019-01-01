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Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве

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Артист добавил архивное фото и поделился детскими воспоминаниями .

Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве
Сергей Бабкин показал, как выглядел в детстве
ivona.bigmir.net

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Музыкант Сергей Бабкин решил, как и многие звезды, приобщиться к челленджу по случаю Всемирного дня ребенка - и поделился своим детским фото. Архивный снимок с братом Бабкин опубликовал в своем Инстаграм, отметив, что с радостью вспоминает ту пору. Также Сергей рассказал о случае, который так его напугал, что он помнит ситуацию до сих пор. 

Обожаю это время! Я был достаточно послушным мальчиком и старался добросовестно выполнять все, о чем меня просили мои родители. Посещал много разных кружков, у меня не было времени скучать! Единственное, о чем я мог беспокоиться, – это чтобы не попасть в какую-то беду, не упасть, не поранится. Был только единственный случай, когда переживал по-настоящему: однажды нас с братом поймали на стройке и пригрозили, что сейчас отведут в милицию! Тогда я очень испугался реакции родителей, того, что они узнают. Этот момент помню до сих пор, - написал Бабкин. 

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Ранее мы писали, что Сергей Бабкин рассказал, где его жена кормит сына грудью. 

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Теги: Сергей Бабкин, детские фото звезд, архивное фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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