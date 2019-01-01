Александра Зарицкая поделилась, что в детстве обещала, что никогда не станет артисткой .

"Была бандиткой": Вокалистка KAZKA умилила Сеть детским фото ivona.bigmir.net

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Вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая написала трогательный пост ко Всемирному дню детей. В Инстаграм артистка опубликовала свое детское черно-белое фото и поделилась воспоминаниями, что в детстве бунтовала против многих вещей.

Я всегда была бандиткой 🤣🤷🏻♀️ С самого детства протестовала против правил, школьной формы, домашних обязанностей ... Просто так 😅 Мой главный бунт был против мнения взрослых, я не стану артисткой (ведь у нас не было нужных связей, у меня - фигуры, а в миру - времени, чтобы обратить на меня внимание). Причины на самом деле не так важны, - написала Зарицкая.

В честь праздника Саша посоветовала всем взрослым зарождать в детях веру в собственные силы.

Сегодня, 30 годовщины подписания Конвенции ООН о правах ребенка, я мечтаю, чтобы каждый взрослый сказал своему ребенку, сестре, брату или ученику: “Ты можешь стать кем угодно! Все, что нужно - работать и идти к своей мечте“. У меня же получилось ❤️, - написала Саша.

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Подписчики Александры пришли в восторг от фото отметили, что их очень тронул пост.

Цудоуная!!!😍, - написала белорусская певица Iowa.

Совсем не изменилась)😍

Дуже зворушливі слова ❤️

На фото замечательный пупсик!, - написали в Сети.

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