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Сергей Бабкин рассказал, где его супруга кормит малыша грудью

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Популярный украинский певец и актер, который выступит на шоу "Привіт, 20-ті!", рассказал о своем отношении к грудному вскармливанию в публичных местах.

Сергей Бабкин рассказал, где его супруга кормит малыша грудью
Сергей Бабкин рассказал, где его супруга кормит малыша грудью
Пресс-служба

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Певец и актер Сергей Бабкин, который выступит на шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал о своем отношении к грудному вскармливанию в публичных местах.

Известный музыкант рассказал о своем отношении к важному вопросу кормления младенцев грудью в разных местах Украины и мира. Сейчас для семьи Сергея Бабкина этот вопрос актуален, ведь вместе с женой они воспитывают младшего 5-месячного сына Елисея.

Я буду говорить на примерах. Например, мы с малышом едем в экспрессе –  она ​​сядет, поднимет футболку и кормит, или в аэропорту у гейта, когда ждем и надо покормить малыша. В такси, или гуляем по парку – села на лавочку и покормила. Потому что это нормально – малыш просит молока. Да, по улице идти и кормить – такого она не делает, – поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам канала "Украина".

Пресс-служба

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Артист объясняет – для этого они с женой сознательно выбирают удобные места:

Это не публично, мы выбираем место, где не так много людей, где можно отвлечься и покормить, – рассказал артист, который выступит на новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. 

Ранее мы писали, что Снежана Бабкина прокомментировала обнажения на публике.

 

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, кормление грудью
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Источник: IVONA bigmir)net

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