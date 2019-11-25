Ведущая пришла на благотворительный аукцион в наряде с прозрачными шортиками.

Какие красотки: Леся Никитюк засветилась на модной тусовке в необычном наряде ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает удивлять разнообразием стильных нарядов. Так, совсем недавно Леся продемонстрировала повседневный аутфит с яркими сумочкой и шляпкой, гуляя с мамой по Праге. Теперь же любимица публики выставила в Инстаграм фото в необычном наряде, который она надела на благотворительный вечер. В кадре знаменитость появилась в черном комплекте, состоящем из блузы с корсетным верхом и полупрозрачных шортиков. Волосы телеведущей были завиты в крупные локоны.

Вчера состоялся первый благотворительный аукцион в рамках фонда @elisvitolina который Эля открыла чтобы помогать юным талантливым детям !!

Было много украинских бизнесменов которые своей щедростью меня просто поразили !!!!- написала Никитюк.

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Подписчики Никитюк активно комментирую фото, называя Лесю и ее спутницу "красотками".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть снимком в купальнике.

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