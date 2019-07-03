Леся Никитюк в купальнике устроила жаркую фотосессию в Италии

Телеведущая Леся Никитюк поделилась новыми кадрами с путешествия в Италию.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк порадовала своих фанов откровенными снимками.

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На своей странице в Instаgram артистка опубликовала несколько кадров, на которых позирует в пикантном образе на террасе отеля Plaza Hotel Lucchesi, что находится во Флоренции, Италия. На горячих фото девушка запечатлена у бассейна в розовом купальнике с леопардовым принтом.

“Hot. Тераса з басейном і найкращим видом у Фло!!! Ось де треба “девишники отмечать“ як вам?“, - подписала снимки Леся Никитюк.

Поклонники пришли в восторг от роскошной фигуры телеведущей и засыпали ее комплиментами.

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“Леся - наилучший вид всегда там где ты!))) Красотка!“, “Леся на другому фото ти просто модель з глянцю!! Ну дуже яскрава і приваблива“, “Леся ты самая лучшая. Фигура топ. Мы тебя любим“, “Як завжди красотка, прям модель“, “Леся ти чотка“, “Леопардовая Леся соблазняет итальянцев“, “Вы красотка“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк намекнула на нового жениха.