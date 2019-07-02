На фоне "фейковой" Джоконды: Леся Никитюк показала фото c отдыха в Италии

Телеведущая Леся Никитюк снялась с портретом Моны Лизы и озадачила поклонников.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала фото из отдыха в Италии. На снимке звезда запечатлена рядом с портретом Моны Лизы. Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

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На изображении Никитюк позирует боком возле картины в белом платье в тонкую черную полоску. Наряд более длинный сзади, а рукава украшены вырезом и рюшами. Никитюк смотрит на портрет и притрагивается к стеклу перед картиной.

В комментарии ведущая рассказала, что это изображение Моны Лизы якобы также написал Да Винчи, но на десять лет раньше. Звезда спросила у подписчиков, считают ли они картину подлинной или фейковой.

Многие пользователи назвали ведущую Моной Лесей и пошутили, что рядом с Никитюк Джоконда становится еще красивее.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк намекнула на нового жениха.