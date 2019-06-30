Леся Никитюк заинтриговала кольцом на "нужном" пальце
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Популярная ведущая Леся Никитюк снова заинтриговала подписчиков возможными изменениями в семейном статусе. В Инстаграм знаменитость выставила селфи из аэропорта в Нидерландах, сделанное с помощью зеркала. На руке, в которой Леся держит телефон, фолловеры разглядели массивное кольцо на безымянном пальце. В другой руке Никитюк - букет разноцветных тюльпанов.
Hello AmsterdamЩина 🌷🌷🌷 - написала Леся.
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Между подписчиками Леси разгорелся настоящий спор “на той ли руке“ кольцо, учитывая зеркало и “зеркальный“ эффект на телефоне.
- Все про чехол, а я про колечко...💍на нужном пальчике...??
- пальчик нужный, а вот рука не та)кольцо на левой руке, а не на правой😊
- нужный) это зеркальное изображение, рука правая)
- даже если зеркальное отражение, представьте себя стоящей как она, какая у вас рука выходит?😉
- так все и выходит, проверьте, если так интересует вопрос)
- всё верно, правая рука! - написали в Сети.
К слову, ведущая, судя по всему, летела из Нидерландов на свадьбу подруги и соведущей “Орел и решка“ Регины Тодоренко, которая отмечает торжество в Италии.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в мини.
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