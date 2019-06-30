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Леся Никитюк заинтриговала кольцом на "нужном" пальце

Комментариев: 3
Ведущая спровоцировала слухи о новых отношениях.

Леся Никитюк заинтриговала кольцом на
Леся Никитюк заинтриговала кольцом на "нужном" пальце
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк снова заинтриговала подписчиков возможными изменениями в семейном статусе. В Инстаграм знаменитость выставила селфи из аэропорта в Нидерландах, сделанное с помощью зеркала. На руке, в которой Леся держит телефон, фолловеры разглядели массивное кольцо на безымянном пальце. В другой руке Никитюк - букет разноцветных тюльпанов.

Hello AmsterdamЩина 🌷🌷🌷 - написала Леся.

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Между подписчиками Леси разгорелся настоящий спор “на той ли руке“ кольцо, учитывая зеркало и “зеркальный“ эффект на телефоне.

  • Все про чехол, а я про колечко...💍на нужном пальчике...??
  • пальчик нужный, а вот рука не та)кольцо на левой руке, а не на правой😊
  • нужный) это зеркальное изображение, рука правая)
  • даже если зеркальное отражение, представьте себя стоящей как она, какая у вас рука выходит?😉
  • так все и выходит, проверьте, если так интересует вопрос)
  • всё верно, правая рука! - написали в Сети.

К слову, ведущая, судя по всему, летела из Нидерландов на свадьбу подруги и соведущей “Орел и решка“ Регины Тодоренко, которая отмечает торжество в Италии.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в мини.

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Теги: Леся Никитюк, помолвка, Регина Тодоренко
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  01.07.2019, 16:20
Оценка:  0
гость
Леське давно пора в пиздяные губы кольцо вдеть, как у быка, чтоб не блядовала по всему миру!
GreenPeace!    01.07.2019, 15:57
Оценка:  0
GreenPeace!
как пиарится...звязда.
гость  (аноним)  01.07.2019, 15:27
Оценка:  +2
гость
да хоть на "ненужном" пальце - по барабану! Кроме как об этой швабре больше не о ком писать и говорить!
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