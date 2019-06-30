Ведущая спровоцировала слухи о новых отношениях.

Леся Никитюк заинтриговала кольцом на "нужном" пальце instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк снова заинтриговала подписчиков возможными изменениями в семейном статусе. В Инстаграм знаменитость выставила селфи из аэропорта в Нидерландах, сделанное с помощью зеркала. На руке, в которой Леся держит телефон, фолловеры разглядели массивное кольцо на безымянном пальце. В другой руке Никитюк - букет разноцветных тюльпанов.

Hello AmsterdamЩина 🌷🌷🌷 - написала Леся.

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Между подписчиками Леси разгорелся настоящий спор “на той ли руке“ кольцо, учитывая зеркало и “зеркальный“ эффект на телефоне.

Все про чехол, а я про колечко...💍на нужном пальчике...??

пальчик нужный, а вот рука не та)кольцо на левой руке, а не на правой😊

нужный) это зеркальное изображение, рука правая)

даже если зеркальное отражение, представьте себя стоящей как она, какая у вас рука выходит?😉

так все и выходит, проверьте, если так интересует вопрос)

всё верно, правая рука! - написали в Сети.

К слову, ведущая, судя по всему, летела из Нидерландов на свадьбу подруги и соведущей “Орел и решка“ Регины Тодоренко, которая отмечает торжество в Италии.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк сверкнула стройными ножками в мини.