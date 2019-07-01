"Невероятная": Никитюк засветила длинные ножки на террасе роскошного отеля
Читай также: Что-то будет?: Лобода поймала букет на свадьбе сестры
Популярная ведущая Леся Никитюк поразила поклонников откровенными фото. В Инстаграм она разместила два снимка, сделанных на террасе отеля во Флоренции - Леся сидит в халате на поручнях, демонстрируя стройные ножки.
Ciao Firenze!
Церква Santa Croce і Національна бібліотека прямо в мене під носом! Вид з тераси розкішного готелю @toflorencehotels ❤️ Шикарный вид с террасы отеля!!!🔥🔥🔥 - написала Никитюк.
Читай также: “Пьете кровь младенцев?“: Полякову похвалили за юный внешний вид
Поклонники отметили, что Леся отлично получилась на фото и в последнее время роскошно выглядит.
- Бачу фотку, а на ній..красотку!
- Роскошная и невероятная!!!))😍🔥🔥🔥
- Гарне фото Леся Іванівна🤗
- Атмосферна фотка😍🔥
- Роскошный вид! Роскошная Леся!
- Вы огонь, и намного красивее архитектуры!!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍 - написали в Сети.
К слову, Леся приехала в Италию на свадьбу подруги ведущей и блогера Регины Тодоренко.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк намекнула на нового жениха.
Полная версия правил