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"Невероятная": Никитюк засветила длинные ножки на террасе роскошного отеля

Комментариев: 1
Ведущая приехала во Флоренцию на свадьбу подруги .

"Невероятная": Никитюк засветила длинные ножки на террасе роскошного отеля
instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная ведущая Леся Никитюк поразила поклонников откровенными фото. В Инстаграм она разместила два снимка, сделанных на террасе отеля во Флоренции - Леся сидит в халате на поручнях, демонстрируя стройные ножки.

Ciao Firenze!
Церква Santa Croce і Національна бібліотека прямо в мене під носом! Вид з тераси розкішного готелю @toflorencehotels ❤️ Шикарный вид с террасы отеля!!!🔥🔥🔥 - написала Никитюк.

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Поклонники отметили, что Леся отлично получилась на фото и в последнее время роскошно выглядит.

  • Бачу фотку, а на ній..красотку!
  • Роскошная и невероятная!!!))😍🔥🔥🔥
  • Гарне фото Леся Іванівна🤗
  • Атмосферна фотка😍🔥
  • Роскошный вид! Роскошная Леся!
  • Вы огонь, и намного красивее архитектуры!!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍 - написали в Сети.

К слову, Леся приехала в Италию на свадьбу подруги ведущей и блогера Регины Тодоренко.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк намекнула на нового жениха.
 

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Теги: Леся Никитюк, откровенные фото
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Источник: ivona bigmir) net,

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.07.2019, 19:13
Оценка:  0
гость
"Роскошная", пока рот не откроет. Вы почитайте пост - сплошной суржик!Сразу понятно, откуда прибыла. Ну не выходит из неё село, хоть ноги выставляет, хоть на крутых курортах дефилирует.
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