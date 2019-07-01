Ведущая приехала во Флоренцию на свадьбу подруги .

"Невероятная": Никитюк засветила длинные ножки на террасе роскошного отеля instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная ведущая Леся Никитюк поразила поклонников откровенными фото. В Инстаграм она разместила два снимка, сделанных на террасе отеля во Флоренции - Леся сидит в халате на поручнях, демонстрируя стройные ножки.

Ciao Firenze!

Церква Santa Croce і Національна бібліотека прямо в мене під носом! Вид з тераси розкішного готелю @toflorencehotels ❤️ Шикарный вид с террасы отеля!!!🔥🔥🔥 - написала Никитюк.

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Поклонники отметили, что Леся отлично получилась на фото и в последнее время роскошно выглядит.

Бачу фотку, а на ній..красотку!

Роскошная и невероятная!!!))😍🔥🔥🔥

Гарне фото Леся Іванівна🤗

Атмосферна фотка😍🔥

Роскошный вид! Роскошная Леся!

Вы огонь, и намного красивее архитектуры!!!!🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍 - написали в Сети.

К слову, Леся приехала в Италию на свадьбу подруги ведущей и блогера Регины Тодоренко.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк намекнула на нового жениха.

